EU-Behörde meldet massiven Salmonellen-Ausbruch

Stockholm: In 15 europäischen Staaten und den USA haben EU-Behörden einen Ausbruch von Salmonellen verzeichnet. Die Bakterien würden über kontaminiertes Hühnerfleisch verbreitet, teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit. Bis Anfang der Woche wurden 335 Fälle bestätigt. Das Fleisch sei mit großer Wahrscheinlichkeit in Kebab verarbeitet worden, der bei mehreren Produzenten in Polen und Österreich hergestellt wurde. Die Behörde konnte aber keine konkreten mikrobiologischen Belege für eine Kontamination in diesen Betrieben finden. In Deutschland gab es bisher 18 Fälle, in Österreich ist ein Mensch an den Folgen einer Salmonellen-Erkrankung gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 10:00 Uhr