EU-Behörde empfiehlt Zulassung von Novavax-Impfstoff

Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: In der Europäischen Union kommt ein fünfter Covid-19-Impfstoff auf den Markt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat soeben grünes Licht für das Vakzin des US-Biotechunternehmens Novavax gegeben. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl eine bedingte Zulassung. Die endgültige Entscheidung muss noch die Europäische Kommission fällen, sie gilt aber als Formsache. Dieser neue Impfstoff beruht auf einer anderen Technologie als die bisher in Europa zugelassenen Präparate: Ein Protein bildet das Spike-Protein des Virus nach und löst die Immunantwort aus. Damit könnte Novavax auch für Menschen in Frage kommen, die den bislang hauptsächlich verwendeten mRNA-Impfstoffen nicht vertrauen. In Studien war das neue Medikament ähnlich wirksam wie die schon zugelassenen, allerdings ist nicht klar, ob die Impfung auch vor neueren Virusvarianten wie etwa Omikron schützt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.12.2021 14:15 Uhr