EU beginnt Gipfelgespräche mit China

01.04.2022 12:00 Uhr

Brüssel: Die Spitzen der EU beraten auf einer Videokonferenz mit dem chinesischen Regierungschef Li über den Ukraine-Krieg. Kommissionspräsidentin von der Leyen will China dazu auffordern, den russischen Angriff auf die Ukraine zu verurteilen. Außerdem wollen die EU-Vertreter Peking wohl davon abbringen, Russland bei der Umgehung westlicher Sanktionen zu helfen. Der Grünen-Politiker Bütikofer forderte im Vorfeld des Treffens Klartext von der europäischen Delegation. Es sei wichtig, nicht herumzudrucksen oder unangenehme Themen auszusparen, so Bütikofer. Bei den Gesprächen soll es außerdem um die Zusammenarbeit im Kampf gegen Corona und den Klimawandel gehen. Am frühen Nachmittag schalten sich die EU-Politiker mit dem chinesischen Präsidenten Xi zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 12:00 Uhr