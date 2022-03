EU beendet zweitägigen Gipfel

Nachrichtenarchiv - 25.03.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach stundenlangen Beratungen und offenbar kontroversen Diskussionen ist der EU-Gipfel zuende gegangen. Am zweiten Tag ging es vor allem um die gemeinsame Haltung gegenüber Russland und die künftige Energie-Politik. Bundeskanzler Scholz erklärte, alle Mitgliedsländer stimmten darin überein, dass Europa von russischen Energielieferungen unabhängiger werden müsse. Der Weg dorthin und die Frage, wie man auf die stark gestiegenen Energiepreise reagieren soll, sind aber offenbar strittig. Die EU-Kommission und die USA vereinbarten die Lieferung groScholz forderte erneut einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Die EU stehe weiterhin in großer Solidarität an der Seite des Landes und unterstütze es finanziell, humanitär und mit Waffen. Der Bundeskanzler hob hervor, dass alle EU-Länder bereit seien, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 21:00 Uhr