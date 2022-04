EU beendet ihre militärische Ausbildungsmission in Mali

Luxemburg: Die EU-Mission in Mali wird auf ein Mindestmaß zurückgefahren. Soldaten aus den EU-Staaten sollen die malische Armee nicht mehr militärisch trainieren. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Borrell nach einem Treffen der Außenminister an. Hintergrund ist, dass das Militärregime in Mali russische Söldnertruppen ins Land geholt haben soll. Die Regierung in Bamako habe keine Garantien dafür gegeben, dass die Söldnergruppe Wagner nicht in den Konflikt eingreift. Deutschland stellte zuletzt 300 Soldaten für die Ausbildungsmission in Mali. Außerdem beteiligt sich die Bundeswehr noch an einem UN-Blauhelmeinsatz in Mali. Auch dieser Einsatz steht in Frage, weil Frankreich seinen Rückzug aus dem westafrikansichen Land angekündigt hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2022 21:15 Uhr