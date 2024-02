EU-Außenminister wollen Marinemission im Roten Meer billigen

Brüssel: Die EU-Außenminister wollen heute die Marine-Mission zum Schutz des internationalen Handels im Roten Meer beschließen und sind am Vormittag zu Beratungen zusammengekommen. Drei Kriegsschiffe und Begleitflugzeuge sollen dafür sorgen, dass die Huthi-Rebellen nicht mehr vom Jemen aus Frachtschiffe angreifen können. Erst in der Nacht war wieder eine Explosion gemeldet worden, bei der ein Frachter beschädigt wurde. Auch die deutsche Fregatte "Hessen" ist für diesen Einsatz vorgesehen. Sie ist mit 240 Soldaten an Bord bereits unterwegs. Auch der Bundestag muss der Mission noch zustimmen; die Abstimmung findet am Freitag statt. - Beim Treffen der EU-Außenminister wird es zudem um die Lage im Gazastreifen und in Russland gehen. Eingeladen ist auch die Frau des verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny, Julia Nawalnaja.

