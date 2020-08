EU-Außenminister verständigen sich auf Sanktionen gegen Belarus

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Außenminister der EU-Staaten haben sich auf Strafmaßnahmen gegen Belarus verständigt. Bei ihrem Treffen in Berlin einigten sich die Chefdiplomaten auf Sanktionen gegen ranghohe Unterstützer von Staatschef Lukaschenko. Sie werfen ihnen Betrug bei der Präsidentenwahl vor knapp drei Wochen sowie die gewaltsame Niederschlagung friedlicher Proteste vor. Lukaschenko selbst sollen die Sanktionen nicht treffen. So will die EU deutlich machen, dass sie noch auf ein Einlenken des Langzeit-Machthabers setzt. Deshalb gibt es auch noch keinen formellen Beschluss der Strafmaßnahmen. Die baltischen Staaten hatten erfolglos darauf gedrungen, deutlich mehr Lukaschenko-Unterstützer mit Einreiseverboten und Finanzsanktionen zu belegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2020 20:00 Uhr