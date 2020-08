EU-Außenminister verständigen sich auf Sanktionen gegen Belarus

Polizei nimmt weitere Verdächtige nach Stuttgarter Krawallnacht fest

Stuttgart: Rund zwei Monate nach den schweren nächtlichen Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt sind drei weitere Verdächtige festgenommen worden. Die drei Männer im Alter von 18, 19 und 21 Jahren sollen sich in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni an Plünderungen beteiligt und Polizeiautos beschädigt haben. Das teilte die Stuttgarter Polizei mit. Die schweren Krawalle in Stuttgart Mitte Juni hatten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Hunderte Menschen randalierten damals in der Innenstadt und griffen Polizisten an. Bislang konnten insgesamt 79 Tatverdächtige identifiziert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2020 14:00 Uhr