EU-Außenminister treffen sch in der Ukraine

Kiew: Die Außenminister der 27 EU-Staaten sind zu einer Sondersitzung in der ukrainischen Hauptstadt zusammengekommen. Der Außenbeauftragte Borrell sprach von einem "historischen Treffen", denn es sei die erste Zusammenkunft aller 27 Länder außerhalb der EU. Bei den Gesprächen soll es um die langfristige militärische Unterstützung der Ukraine gehen. Das Treffen in Kiew ist ein wichtiges Signal für die Ukraine, denn aus mehreren Ländern droht eine Einschränkung bei der Militärhilfe. Polen will keine Waffen mehr liefern und nach dem Wahlsieg einer prorussischen Partei in der Slowakei muss Kiew mit einem Politikwechsel in Bratislava rechnen. Auch der Haushaltsstreit in den USA könnte sich auf die US-amerikanischen Waffenlieferungen auswirken. Viele der oppositionellen Republikaner sehen die Militärhilfe kritisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 12:00 Uhr