EU Außenminister streiten über Öl-Embargo gegen Russland

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Beim Treffen der EU-Außenminister, das in diesen Minuten beginnt, dürfte der Streit über ein Einfuhrverbot für russisches Öl das beherrschende Thema werden. Ungarn, Tschechien und die Slowakei fordern längere Übergangsfristen. Ungarns Ministerpräsident Orban verlangt offenbar zusätzlich Finanzhilfen in Milliardenhöhe. Unstrittig scheint aber, dass die Außenminister der Ukraine weitere 500 Millionen Euro für den Kauf schwerer Waffen zur Verfügung stellen. - Das ukrainische Militär meldet derweil einen symbolträchtigen Erfolg seiner Gegenoffensive im Nord-Osten: Soldaten sind demnach nahe der zweitgrößten Stadt Charkiw bis an die russische Grenze vorgestoßen. Die russische Armee hatte sich dort schon weitgehend zurückgezogen und konzentriert sich derzeit auf den Donbass im Osten. Von der Region Luhansk kontrolliert die Ukraine nach eigenen Angaben nur noch rund ein Zehntel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 11:00 Uhr