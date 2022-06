EU-Außenminister sprechen über möglichen EU-Beitritt der Ukraine

IG Metall will deutliches Lohnplus fordern

Frankfurt am Main: Angesichts der zuletzt stark gestiegenen Inflation will die IG Metall in der anstehenden Tarifrunde ein deutliches Gehaltsplus fordern. Am Nachmittag wird der Vorstand der größten deutschen Einzelgewerkschaft in Frankfurt seine Empfehlung abgeben. Im Vorfeld war von einem Plus von mindestens sieben Prozent die Rede. In der Metall-und Elektrobranche arbeiten etwa 3,9 Millionen Beschäftigte. - Eine Umfrage des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall hatte ergeben, dass etwa jedes fünfte Unternehmen wegen der hohen Energie- und Materialkosten sowie des Ukraine-Kriegs um seine Exstenz fürchtet.

