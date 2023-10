EU-Außenminister sind zu Gesprächen in Kiew eingetroffen

Kiew: Die Außenminister der 27 EU-Mitgliedstaaten sind zu einer Sondersitzung in der ukrainischen Hauptstadt zusammengekommen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von einem historischen Treffen, bei dem es darum gehe, die Solidarität und Unterstützung für das ukrainische Volk auszudrücken. Laut Borrell ist es die erste Zusammenkunft aller Außenminister außerhalb der EU. Der ukrainische Außenminister Kuleba sprach von einem Treffen, so Kuleba wörltich ,"innerhalb der künftigen Grenzen der Europäischen Union". Die EU-Außenminister wollen in Kiew über weitere militärische Hilfen und Sicherheitsvereinbarungen für die Ukraine sprechen. Auch ein möglicher EU-Beitritt des Landes dürfte Thema sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 10:00 Uhr