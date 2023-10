EU-Außenminister sichern Ukraine in Kiew Unterstützung zu

Kiew: Bei ihrem ersten Treffen außerhalb der Union haben die EU-Außenminister in der Ukraine dem Land anhaltende Solidarität versprochen. Der Außenbeauftragte Borrell erklärte, die EU bleibe bei der Unterstützung geeint. Er sehe nicht, dass irgendein Land sein Engagement aufgebe. Als Ziel nannte Borrell, im kommenden Jahr fünf Milliarden Euro an Militärhilfe bereit zu stellen, 40.000 ukrainische Soldaten auszubilden und gemeinsame Rüstungsfirmen aufzubauen. Außenministerin Baerbock sagte, mit jedem Meter, den die Ukraine befreie, ebne sie auch den Weg in die EU. Die Minister Ungarns und Polens, die sich zuletzt kritisch zur Ukraine-Hilfe geäußert hatten, waren nicht mit nach Kiew gereist. Frankreichs Außenministerin Colonna sprach dennoch von einer außergewöhnlichen diplomatischen Geste, die zeige, dass die Ukraine Teil der europäischen Familie sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 23:00 Uhr