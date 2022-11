EU-Außenminister planen Ausbildungsmission für Ukraine

Kiew: Die Europäische Union weitet ihre Unterstützung für die Ukraine aus. Heute wollen die Außenminister grünes Licht für eine militärische Trainingsmission geben. Rund 15.000 ukrainische Soldaten sollen in mehreren Ländern eine Grundausbildung erhalten oder für Spezialaufgaben fit gemacht werden - etwa zum Minenräumen, zum Sanitätsdienst oder für den Einsatz an Flugabwehrsystemen. - Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den russischen Angreifern Gräueltaten in der wiedereroberten Region Cherson vorgeworfen. In seiner abendlichen Video-Ansprache sagte er, es seien dort auch Leichen von Zivilisten gefunden worden. Er kündigte an, jeder Mörder werde gefunden und vor Gericht gestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2022 06:00 Uhr