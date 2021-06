EU-Außenminister bringen Sanktionen gegen Belarus auf den Weg

Bayern verschärft Regeln für Public Viewing trotz Verstößen nicht

München: Trotz zahlreicher Verstöße plant die Staatsregierung vorerst keine Verschärfung der bestehenden Corona-Regeln bei Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das gilt sowohl für die Münchner Arena als auch für das Public Viewing in Biergärten. Gesundheitsminister Holetschek appellierte an die Fans, die sich das nächste deutsche Spiel gegen Ungarn live in der Münchner Arena ansehen, konsequent Maske zu tragen. Er warnte, eine zu lasche Umsetzung der Maskendisziplin dort könnte sich negativ auf die Zulassung von Fans bei Spielen der Fußball-Bundesliga haben. - In Augsburg hingegen verschärft die Stadtverwaltung nach den nächtlichen Krawallen am Wochenende die Regeln. Unter anderem darf ab 20 Uhr in der Maximilianstraße weder Alkohol to go verkauft, noch außerhalb der Gastrobetriebe konsumiert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 17:00 Uhr