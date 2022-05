EU-Außenminister bewilligen weitere Militärhilfe an Ukraine

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Ukraine soll von der Europäischen Union noch einmal 500 Millionen Euro Militärhilfe bekommen. Das haben die EU-Außenminister beschlossen. Damit erhöht sich die Militärhilfe, die allein von der EU kommt, auf insgesamt zwei Milliarden Euro. Die Mitgliedsstaaten haben weitere Unterstützung angekündigt oder schon geleistet. Mit dem Geld der EU kann die Ukraine für den Kampf gegen die russischen Truppen Waffen, Schutzausrüstung und Treibstoff beschaffen. Beherrschendes Thema bei dem Treffen war der Streit mit Ungarn wegen eines Ölembargos gegen Russland. Während Bundesaußenministerin Baerbock sich zuversichtlich zeigte, dass man in den nächsten Tagen zu einem Ergebnis komme, zweifelt der EU-Außenbeauftragte Borrell daran. Er sagte, einen Durchbruch könne er nicht garantieren. Ungarn will einem Ölembargo nur zustimmen, wenn es von der EU Ausnahmeregelungen bekommt und Beihilfen in Höhe von 15 bis 18 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 00:00 Uhr