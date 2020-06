EU-Außenminister betonen gemeinsames Vorgehen bei Grenzöffnungen

EuGH entscheidet gegen Klägerin im Brustimplantate-Skandal

Luxemburg: Im Streit um fehlerhafte Brustimplantate aus Frankreich haben Betroffene einen Rückschlag einstecken müssen: Der Europäische Gerichtshof sieht im EU-Recht keine Grundlage für Schadenersatzansprüche einer deutschen Patientin an die Versicherung des Herstellers. 2010 war aufgeflogen, dass die französische Firma jahrelang potenziell gesundheitsschädliches Industrie-Silikon für Brustimplantate verwendet hatte. Zu den etwa 400.000 betroffenen Frauen gehört die deutsche Klägerin. Der Versicherer des Herstellers beruft sich aber auf eine Vertragsklausel, wonach er nur Schäden in Frankreich abdecken muss. Der Gerichtshof urteilte nun, dass in diesem Fall das Diskriminierungsverbot auf Grundlage der Staatsangehörigkeit nicht geltend gemacht werden kann, da der Sachverhalt nicht unter das EU-Recht fällt. Die Entscheidung geht zurück an das Frankfurter Oberlandesgericht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 15:00 Uhr