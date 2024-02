EU-Außenminister beschließen Marine-Einsatz im Roten Meer

Brüssel: Die Europäische Union kann ihren Marine-Einsatz im Roten Meer starten. Die Außenminister der Mitgliedsstaaten haben die Mission "Aspides" beschlossen. Mit ihrem Rahmen sollen europäische Kriegsschiffe im Roten Meer und benachbarten Seegebieten für eine sichere Durchfahrt von Handelsschiffen sorgen und sie insbesondere vor den Angriffen von jemenitischen Huthi-Milizen schützen. Der Bundestag stimmt am Freitag über den Einsatz der Fregatte "Hessen" ab. Sie ist bereits auf dem Weg in das Krisengebiet. Der deutsche Vizeadmiral Kaack nannte die Mission den "ernsthaftesten Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit vielen Jahrzehnten". Erst in der vergangenen Nacht sollen die Huthi ein Handelsschiff schwer beschädigt haben. Nach britischen Angaben konnten alle Besatzungsmitglieder den Frachter inzwischen verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 13:00 Uhr