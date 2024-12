EU-Außenminister beschäftigen sich mit Umbruch in Syrien

Brüssel: Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute über die Lage in Syrien. Acht Tage nach dem Sturz des bisherigen Machthabers Assad will die Europäische Union ausloten, wie sie zu einer Stabilisierung des Landes beitragen kann. Thema soll auch sein, wie den vielen in Europa lebenden Flüchtlingen aus Syrien eine Rückkehr ermöglicht werden kann. Außerdem plant die EU unter der neuen Außenbeauftragten Kallas, noch heute einen ersten Kontakt zur islamistischen HTS-Miliz zu knüpfen, die Assad gestürzt hatte. Dazu reist der ranghöchste für Syrien zuständige Diplomat der Staatengemeinschaft nach Damaskus. - Unterdessen flog Israel nach Angaben von Aktivisten gestern weitere Angriffe auf Ziele in Syrien wie Armeetunnel und Waffenlager. In einem Telefonat mit dem künftigen US-Präsidenten Trump bekräftigte Israels Premierminister Netanjahu seine friedlichen Absichten. Er habe kein Interesse an einem Konflikt mit Syrien, hieß es.

