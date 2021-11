EU-Außenminister beraten über weitere Sanktionen gegen Belarus

Nachrichtenarchiv - 15.11.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Mit Blick auf den Flüchtlingsandrang an der Westgrenze von Belarus beraten die EU-Außenminister derzeit über weitere Sanktionen gegen die Regierung in Minsk. Bundesaußenminister Maas hat vorab erklärt, man sei noch lange nicht am Ende der Sanktionsspirale angelangt. Brüssel wirft Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Migranten an die Grenze zur EU zu schleusen, um sich für die bestehenden Strafmaßnahmen zu rächen. Inzwischen hat der Irak einen ersten Rückführungsflug für Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze angekündigt. Irakische Staatsbürger könnten am Donnerstag auf freiwilliger Basis in ihre Heimat zurückkehren, sagt der Sprecher des Außenamts in Bagdad im staatlichen Fernsehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.11.2021 09:45 Uhr