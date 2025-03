EU-Außenminister beraten über weitere Hilfen für die Ukraine

Brüssel: Die Außenministerinnen und -minister der Europäischen Union kommen am Morgen in Brüssel zusammen, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine zu sprechen. Im Raum steht eine Summe von 20 bis 40 Milliarden Euro für dieses Jahr. Außerdem geht es um eine Waffenruhe für das Land und die Rolle der EU bei Verhandlungen darüber. Es soll auch besprochen werden, wieviel Artilleriemunition bereitgestellt werden kann. Ziel ist die Lieferung von zwei Millionen Schuss in diesem Jahr. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund statt, dass die US-Hilfen mit dem Amtsantritt von Präsident Trump unsicherer geworden sind. Auch die Handels-Beziehungen der EU zu den USA sowie die Lage im Nahen Osten sind Thema bei dem Treffen. Im Anschluss findet außerdem eine Unterstützerkonferenz für Syrien statt.

