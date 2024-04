EU-Außenminister beraten über Ukrainehilfe

Luxemburg: Die Außen- und Verteidigungsminister der Europäischen Union beraten über die weitere Unterstützung der Ukraine. Deutschland hat bereits die Lieferung eines dritten Patriot-Luftabwehrsystems zugesagt und hofft, dass andere Länder nachziehen. Zuversicht löst auch die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses für ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine aus. Nun könnten bald die dringend benötigten Waffen und Munition geliefert werden, heißt es dazu in deutschen Regierungskreisen. Wirtschaftsminister Habeck sagte im Deutschlandfunk, die US-Entscheidung werde der Ukraine massiv helfen. Gleichzeitig räumte er Versäumnisse ein: So hätte Europa schon vor zwei Jahren die Munitionsproduktion wieder hochfahren müssen. Die Grünen-Verteidigungsexpertin Brugger mahnte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man dürfe sich nach der US-Entscheidung nicht fahrlässig in Sicherheit wiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 09:00 Uhr