EU-Außenminister beraten über Ukraine und USA

Die Außenminister der EU-Staaten beenden heute ihr zweitägiges Treffen in Warschau. Bei den Beratungen soll es am Vormittag um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die schwierigen Beziehungen der EU zur US-Regierung unter Präsident Trump gehen. Zum Abschluss des informellen Treffens werden am Mittag Vertreter aus EU-Beitrittskandidatenländern erwartet. Dazu gehören neben den Westbalkan-Staaten auch die Ukraine, Moldau und die Türkei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2025 03:00 Uhr