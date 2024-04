EU-Außenminister beraten über Ukraine und Iran

Luxemburg: Nach den Worten von Bundesaußenministerin Baerbock ist die neue Militärhilfe der USA für die Ukraine ein wichtiger Moment für die Sicherung der europäischen Friedensordnung. Beim Treffen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg appellierte sie an die EU-Staaten, weitere Patriot-Systeme zu liefern. Jedes weitere Luftverteidigungssystem dort rette Menschenleben. Die Außenminister beraten zudem über eine Ausweitung der Sanktionen gegen den Iran, vor allem im Hinblick auf die iranischen Drohnenlieferungen an Russland und an Milizen wie die Hisbollah im Libanon.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2024 14:00 Uhr