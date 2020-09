EU-Außenminister beraten über Sanktionen gegen Unterstützer von Präsident Lukaschenko

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Außenminister beraten derzeit über Strafen gegen Unterstützer des belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Vorher hatten sie sich mit der Oppositionspolitikerin Tichanowskaja zu einem Arbeitsfrühstück getroffen. Diese zweifelt das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl an und plädiert für Verhandlungen am Runden Tisch mit Lukaschenko. Ob sich die Außenminister auf Sanktionen gegen Belarus einigen können, ist unklar, da sich Zypern bisher sperrt. Es will nur zustimmen, wenn auch Strafen gegen die Türkei verhängt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 11:00 Uhr