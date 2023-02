EU-Außenminister beraten über neue Russland-Sanktionen

Nachrichtenarchiv - 20.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der Außenminister von Luxemburg, Asselborn, hat sich besorgt über Berichte geäußert, China wolle Russland Waffen liefern. Er sagte im Deutschlandfunk, sollte dies zutreffen, sei das eine "dramatische Wende". Dann könnten auch Sanktionen gegen China nicht ausgeschlossen werden. Asselborn äußerte aber die Einschätzung, dass sich China nicht in den Krieg direkt einmischen will. US-Außenminister Blinken hatte nach seinem Besuch auf der Münchner Sicherheitskonferenz von Informationen berichtet, wonach Peking Waffenlieferungen an Moskau erwäge. Die EU-Außenminister wollen bei ihrem heutigen Treffen in Brüssel das zehnte Sanktionspaket gegen Russland beschließen. Es richtet sich unter anderem gegen Firmen, die Elektronik und Spezialfahrzeuge liefern. Außerdem sind Strafmaßnahmen gegen iranische Unternehmen geplant, weil sie Russland Drohnen zur Verfügung stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2023 12:00 Uhr