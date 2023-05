EU-Außenminister beraten über Militärhilfe für die Ukraine

Meldungsarchiv - 22.05.2023 11:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Die Außenminister der Europäischen Union beraten seit dem Vormittag über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine. Geplant ist ein neues Paket im Wert von 500 Millionen Euro. Auch der ukrainische Außenminister Kuleba soll der Gruppe zugeschaltet werden. Unter den Mitgliedsländern gibt es aber Streit über die Hilfen. So hatte Ungarn zuletzt etwa die Freigabe der Gelder blockiert, weil die Ukraine die größte ungarische Bank OTP als Kriegssponsor eingestuft hatte. Bundesaußenministein Baerbock will sich deshalb dafür einsetzen, dass Mehrheitsentscheidungen in der EU künftig ausgeweitet werden. Dadurch sollen derartige Blockaden künftig verhindert werden. Bisher müssen alle Entscheidungen in der Außenpolitik einstimmig getroffen werden.

