EU-Außenminister beraten über Lage in Nahost

Brüssel: Heute Vormittag treffen sich die EU-Außenminister, um eine gemeinsame Haltung im Konflikt mit dem Iran zu finden. Im Zentrum steht die Frage, was die Europäer zu einer diplomatischen Lösung beitragen können. Bundesaußenminister Wadephul sagte, Teheran musse dazu gebracht werden, wieder direkte Gespräche mit den USA aufzunehmen. In Wien berät die Internationale Atomenergiebehörde in einer Sondersitzung über das iranische Nuklearprogramm. Der iranische Außenminister Araghtschi soll heute von Russlands Machthaber Putin empfangen werden. Zwischen beiden Ländern gibt es zwar eine strategische Partnerschaft, eine Vereinbarung über militärische Beistand gibt es bisher aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 08:00 Uhr