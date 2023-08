EU-Außenminister beraten über Krieg in der Ukraine und Sanktionen

Toledo: Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute bei ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte vor den informellen Gesprächen in Spanien angeregt, der Regierung in Kiew eine deutliche Ausweitung des militärischen Ausbildungsprogramms für die ukrainischen Streitkräfte zuzusichern. Er sprach sich außerdem dafür aus, längerfristige Finanzierungszusagen für Militärhilfen zu machen und mit EU-Geld auch die Lieferung moderner Kampfjets und Raketen zu unterstützen. In den kommenden drei Jahren will Borrell jährlich fünf Milliarden Euro mobilisieren. Ein weiteres Thema des Außenministertreffens sollen die Pläne für Sanktionen gegen die Putschisten im Niger sein. Als Vertreterin Deutschlands wird Außenministerin Baerbock zu den Beratungen erwartet.

