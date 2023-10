EU-Außenminister beraten über Gewalt in Nahost

Brüssel: Der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas ist Thema einer Krisensitzung der EU-Außenminister. Der EU-Außenbeauftragte Borrell und mehrere EU-Minister sind heute allerdings in Maskat, der Hauptstadt des Oman, um an einem Treffen der EU mit dem Golf-Kooperationsrat teilzunehmen. Die Krisensitzung der EU-Außenminister findet daher zum Teil per Videokonferenz statt. Konkret soll es nach Angaben von Borrells Sprecher um die Auswirkungen des Hamas-Angriffs auf Israel und die Reaktionen der EU gehen, insbesondere imit Blick auf die Hilfe für die palästinensische Bevölkerung. EU-Erweiterungskommissar Varhelyi hatte gestern angekündigt, die gesamte Entwicklungshilfe für die Palästinenser auszusetzen. Am Abend hieß es dazu aus Kommissionskreisen allerdings, derzeit stünden ohnehin keine Zahlungen an.

