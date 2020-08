EU-Außenminister beraten über Belarus

Nachrichtenarchiv - 14.08.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Europäische Union will den Druck auf Belarus erhöhen. Personen, die nachweislich an Gewalt gegen friedliche Demonstranten beteiligt waren, müssten sanktioniert werden, sagte Bundesaußenminister Maas vor einer Videokonferenz der EU-Außenminister. Im Gespräch sind Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen die Führung des Landes. Außerdem müsse das umstrittene Ergebnis der Präsidentschaftswahl überprüft werden, forderte Maas. Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich erschüttert über Berichte, wonach Festgenommene misshandelt worden seien. Am vergangenen Sonntag war Präsident Lukaschenko nach offiziellen Angaben mit mehr als 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Die Opposition spricht von Betrug. Seit der Wahl kommt es zu Protesten, die von der Polizei gewaltsam niedergeschlagen werden. Mindestens 6700 Menschen wurden festgenommen, zwei Demonstranten kamen ums Leben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.08.2020 18:15 Uhr