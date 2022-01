EU-Außenminister befassen sich nächste Woche mit der Lage in Kasachstan

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Almaty: Nach den schweren Unruhen in Kasachstan hat die dortige Regierung die Opferzahlen deutlich nach oben korrigiert. Statt von zuvor 42 spricht sie nun von mindestens 164 Toten. Außerdem sollen mehr als 2.200 Menschen verletzt worden sein. In welchem Verhältnis es sich dabei um Zivilisten oder Streitkräfte handelt, blieb unklar. Das Büro von Präsident Tokajew bezifferte die Zahl der Festnahmen auf 5.800 und erklärte, die Ordnung im Land sei wiederhergestellt. Die USA verurteilten den Schießbefehl, den Tokajew vorgestern erteilt hatte. Die EU-Außenminister werden sich laut dem Ratsvorsitzenden Frankreich in der nächsten Woche mit der Lage in Kasachstan befassen. Der französische Europaminister Beaune stellte Maßnahmen in Aussicht. Damit solle zum Ausdruck gebracht werden, dass das Vorgehen der kasachischen Regierung missbilligt werde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.01.2022 21:00 Uhr