EU-Außenminister befassen sich mit Russland und Nahost

Brüssel: Die Außenminister der Europäischen Union befassen sich heute unter anderem mit der Präsidentenwahl in Russland. Zu dem erwarteten Sieg von Staatschef Putin ist laut Diplomaten eine gemeinsame Erklärung geplant. Die EU und die Nato hatten die Rechtmäßigkeit der Abstimmung in Frage gestellt und auf die Unterdrückung von Opposition und Medien in Russland verwiesen. Außerdem sollen wegen des Todes des Oppositionspolitikers Nawalny weitere Sanktionen auf den Weg gebracht werden. Auch die Lage im Nahen Osten beschäftigt die Außenminister. Nach den USA will auch die EU Sanktionen gegen extremistische israelische Siedler verhängen - als Reaktion auf Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland. Dieses Sanktionspaket hätte eigentlich bereits vor Wochen beschlossen werden sollen. Die ungarische Regierung signalisierte allerdings erst vor Kurzem die notwendige Zustimmung. Teil der Einigung soll auch sein, dass es neue Strafmaßnahmen gegen die Hamas gibt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.03.2024 10:45 Uhr