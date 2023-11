EU-Außenbeauftragter wirbt für Verlängerung der Feuerpause

Barcelona: Die derzeitige Feuerpause im Gaza-Krieg sollte nach Worten von Bundesaußenministerin Baerbock als Brücke zu einem politischen Prozess für eine dauerhafte Lösung des Konflikts genutzt werden. Das sagte sie bei einem Treffen der Union für den Mittelmeerraum in Barcelona. Ohne eine Verlängerung endet die Feuerpause morgen. An dem Treffen der Mittelmeerunion nahm auch der EU-Außenbeauftragte Borrell teil. Er betonte erneut die Notwendigkeit einer Zweistaatenlösung. Die israelischen Geiseln, die während der Feuerpause freigelassen wurden, sind nach Angaben ihrer Angehörigen während der Gefangenschaft bei der Hamas nicht misshandelt worden. Die Haftbedingungen wurden von den Verwandten in israelischen Medien aber als hart beschrieben - besonders, was die Versorgung mit Lebensmitteln und die hygienischen Zustände angeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 14:00 Uhr