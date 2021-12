EU-Außenbeauftragter Borrell fordert Mitsprache bei Ukraine-Konflikt

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der EU-Außenbeauftragte Borrell will, dass die Europäische Union an Gesprächen über den Ukraine-Konflikt beteiligt wird. Der Zeitung "Welt" sagte er, die Sicherheitsarchitektur in Europa sei keine Angelegenheit, die nur die USA und Russland etwas angehe. Wörtlich sagte er: Wir wollen keine unbeteiligten Zuschauer sein, über deren Köpfe hinweg entschieden wird. Borrell machte in dem Interview außerdem klar, dass die EU die russische Politik nicht nur in Hinblick auf den aktuellen Ukraine-Konflikt kritisch sieht. Auch Themen wie der Umgang mit Regierungskritikern und die Menschenrechtssituation sollte Borrells Meinung nach mit Russland besprochen werden. Er kündigte außerdem an, den EU-Staaten demnächst einen Vorschlag über eine militärische Beratungs- und Trainingsmission in der Ukraine zu unterbreiten. Russland und die USA hatten zuvor angekündigt, am 10. Januar Gespräche über die Lage an der ukrainischen Grenze zu führen. Wenig später sind jeweils Beratungen zwischen der NATO und Russland und der OSZE und Russland geplant.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.12.2021 02:00 Uhr