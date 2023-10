EU-Außenbeauftragter Borrell bezeichnet Ukraine-Treffen als historisch

Kiew: Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat das Treffen der europäischen Außenminister in der ukrainischen Hauptstadt als historisch bezeichnet. Es sei das erste Mal gewesen, dass die Minister sich außerhalb der EU getroffen hätten. Zudem habe man noch nie in einem Beitrittskandidatenland getagt, so Borrell bei einer Pressekonferenz. Das Signal an Russland sei: man lasse sich von russischen Raketen nicht einschüchtern. Mit Blick auf das kommende Jahr schlug Borrell vor, für Waffen und militärische Ausrüstung fünf Milliarden Euro zu mobilisieren. Am Rande des Treffens erkärte Italien sich bereit, die Schirmherrschaft für den Wiederaufbau von Odessa zu übernehmen. Außenminister Tajani versprach der Stadt Spitzenleistungen bei der Restaurierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 18:00 Uhr