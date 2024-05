EU-Asylreform ist beschlossen

Brüssel: Die EU-Mitgliedsländer haben grünes Licht für die Reform des Asylrechts gegeben. Damit kann die Verschärfung der Regelungen für Migranten in Kraft treten. Vorgesehen sind Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Migranten mit geringen Aufnahmechancen sollen damit an der Weiterreise gehindert und direkt abgeschoben werden. In der Praxis gilt dies beispielsweise für Menschen aus Marokko, Tunesien oder Bangladesch. Mitgliedsländer können Migranten außerdem leichter in sichere Drittstaaten wie Tunesien oder Albanien abschieben. Die Reform beinhaltet auch eine gerechtere Umverteilung von Migranten in Europa. Ziel des EU-Asylpakts ist eine Entlastung von Ländern wie Italien oder Griechenland, in denen die meisten Migranten ankommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2024 13:15 Uhr