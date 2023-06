EU-Asylkompromiss steht auf der Kippe

Meldungsarchiv - 08.06.2023 20:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Luxemburg: Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Weber, hält eine europäische Einigung bei der Flüchtlingspolitik für extrem wichtig. Im BR-Interview äußerte er die Hoffnung, dass die derzeitigen Verhandlungen der EU-Länder über Asylverfahren an den Außengrenzen gelingen. Sollte keine Lösung gefunden werden, drohe das Schengen-Abkommen zu scheitern. Ähnlich hatte sich Innenministerin Faeser geäußert. Sie sagte, wenn es keine Einigung gebe, könnte das grenzkontrollfreie Reisen zwischen europäischen Staaten in Frage gestellt werden. Deutschland gehen die Pläne für eine Reform des gemeinsamen Europäischen Asylsystems zu weit. Die Bundesregierung will nicht akzeptieren, dass Familien mit Kindern nach einem illegalen Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in Asyl-Schnellverfahren kommen könnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 20:15 Uhr