EU-Asylanträge steigen auf 1,1 Millionen

Valletta: Die Zahl der Asylbewerber in Europa ist im vergangenen Jahr auf über eine Million gestiegen. Wie die EU-Asylagentur mit Sitz auf Malta mitteilte, wurden in den Mitgliedsstaaten mit Norwegen und der Schweiz insgesamt 1 Million 140-tausend Anträge registriert. Das ist ein Plus von 18 Prozent im Vorjahresvergleich. Die meisten Asylbewerber kamen demnach aus Syrien, gefolgt von Afghanistan. Mit Beginn des Gaza-Krieges Ende vergangenen Jahres stellten zudem vermehrt Palästinenser einen Asylantrag. Wichtigstes Zielland ist laut EU-Agentur weiterhin Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 11:15 Uhr