EU-Asyl-Kompromiss sorgt für Diskussionen bei den Grünen

09.06.2023 16:00 Uhr

Berlin: Die Einigung der EU-Länder auf Asylverfahren an Europas Außengrenzen stellt die Grünen vor eine Belastungsprobe. Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck warben um Unterstützung. Parteichefin Lang erklärte aber, Deutschland hätte in Luxemburg nicht zustimmen dürfen. Grünen-Fraktionschefin Dröge kritisierte, der Kompromiss werde dem Anspruch auf Solidarität und Humanität in Europa nicht gerecht. Der Abgeordnete Hofreiter forderte die gesamte Grünen-Führung dazu auf, dass sie ihr Möglichstes tut, damit die Asylrechtsverschärfung in dieser Form nicht kommt. Organisationen wie Amnesty International sprachen von einem menschenrechtlichen Tabubruch. Dagegen begrüßte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Brandl die Einigung. Zum ersten Mal habe Europa eine einheitliche Lösung gefunden. Nun gehe es um ungeklärte Detailfragen. Die EU-Länder müssten sich noch mit dem Europaparlament verständigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 16:00 Uhr