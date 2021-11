EU-Arzneibehörde lässt Biontech-Impfstoff für Kinder zu

Nachrichtenarchiv - 25.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat wie erwartet den Corona-Impfstoff von Biontech für Kinder genehmigt. Der zuständige Ausschuss empfahl, die Zulassung auf Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zu erweitern. Die EU-Kommission muss dem noch zustimmen. Mit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission in Deutschland wird aber erst Ende des Jahres gerechnet. - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages erreicht dem Robert Koch-Institut zufolge einen neuen Höchstwert: Die Gesundheitsämter meldeten fast 76.000 neue positive Tests. Der Freistaat Sachsen schließt angesichts der dramatischen Corona-Lage einen umfassenden Lockdown nicht mehr aus. Dort liegt die Inzidenz deutlich über 1.000. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird darüber diskutiert, das öffentliche Leben herunterzufahren. In Bayern greift seit heute in mehreren Regionen ein Teil-Lockdown.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 13:00 Uhr