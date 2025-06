EU arbeitet an Importverbot für russisches Gas

Die EU-Kommission will Importe von russischem Gas schrittweise einschränken. Ab 2028 soll die Einfuhr in die Europäische Union dann komplett verboten sein. So steht es im Fahrplan, den die Kommission heute vorgestellt hat. Ziel ist es, unabhängiger von Russlands Energie zu werden. Das Europäische Parlament muss dem Vorschlag noch zustimmen. Ungarn und die Slowakei haben bereits Widerstand angekündigt - sie beziehen immer noch viel Gas direkt aus Russland. Ihnen will die EU-Kommission besondere Übergangsfristen einräumen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.06.2025 18:00 Uhr