EU-Agrarminister entschärfen Umweltauflagen für Landwirte

Brüssel: Die Agrarminister der Europäischen Union haben sich darauf geeinigt, die Umwelt- und Bürokratieauflagen für Landwirte zu senken. Sie folgten damit gleich zu Beginn ihrer heutigen Sitzung in Brüssel einem Vorschlag der Kommission von Mitte des Monats. So wird die Pflicht gestrichen, vier Prozent der Fläche brach liegen zu lassen, damit sich dort die Natur erholen kann. Kleinere Höfe mit weniger als zehn Hektar Land sollen nicht mehr auf Einhaltung der Umweltauflagen kontrolliert werden. Die Einigung kam nach heftigen Bauernprotesten in den vergangenen Monaten jetzt sehr schnell zustande. Auch heute demonstrierten Bauern mit Traktoren und Strohballen in Brüssel. Bereits Ende April sollen die neuen Regeln auch vom Europaparlament beschlossen werden - sie könnten dann noch vor Sommerbeginn in Kraft treten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 12:45 Uhr