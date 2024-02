EU-Agrarminister beraten unter Protest über Entlastungen für Landwirte

Brüssel: Die Agrarminister und -ministerinnen der Europäischen Union beraten heute über Entlastungen für Landwirte. Unter anderem geht es um weniger Kontrollen und niedriger Standards, um EU-Subventionen zu bekommen. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sagte im "Deutschlandfunk", er wolle sich insbesondere für Bürokratieabbau einsetzen: Landwirte seien ja nicht Landwirte, um am Schreibtisch zu sitzen. Der Status Quo sei nicht im Sinne der Bauern, betonte der Grünen-Politiker und verwies auf das Höfesterben der vergangenen Jahre. Ziel müsse sein, Wettbewerbsfähigkeit und Artenschutz zusammenzubringen, sagte Özdemir weiter. Am Rande des Treffens in Brüssel demonstrieren mehrere Bauernverbände mit Traktoren und brennenden Autoreifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 10:45 Uhr