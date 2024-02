EU-Agrarminister beraten über Antworten auf Bauernproteste

Brüssel: Die EU-Agrarminister wollen heute über die Lage der Landwirtschaft beraten. Bei dem Treffen in Brüssel geht es unter anderem um Vorschläge der EU-Kommission, wie Bauern entlastet werden können. Die Kommission hat Lockerungen in Aussicht gestellt und ein Gesetzesvorhaben für weniger Einsatz von Pestiziden zurückgezogen. In vielen Mitgliedsländern hatten Bauern zuletzt gegen EU-Handelsabkommen sowie Umwelt- und Bürokratieauflagen protestiert. Auch heute soll es in Brüssel Proteste mit Traktoren geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 05:00 Uhr