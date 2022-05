EU-Abkommen soll Milliardeninvestitionen in Partnerländer fördern

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission und die Europäische Investitionsbank fördern Milliardeninvestitionen in Partnerländern wie Moldau oder Ägypten. Vertreter der beiden Institutionen unterzeichneten jetzt ein Abkommen, das Kredite bis zu rund 27 Milliarden Euro zu günstigen Konditionen ermöglicht. Damit will die EU Sektoren wie erneuerbare Energie, Digitales, Verkehr und Gesundheit unterstützen. Konkret werden Straßen in Moldau und die Trambahn in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo modernisiert oder etwa eine Wasseraufbereitungsanlage in Kairo ausgebaut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 12:00 Uhr