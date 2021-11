EU-Abgeordnete fordert wegen Virusvariante Freigabe von Impfstoff-Patenten

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die europäische Behörde für die Bekämpfung von Krankheiten hält es für wahrscheinlich, dass sich die in Südafrika entdeckte Corona-Virusvariante Omikron in der EU ausbreiten wird. Nach Angaben südafrikanischer Wissenschaftler könnte sie wegen ungewöhnlich vieler Mutationen noch ansteckender sein als die derzeit grassierende Delta-Variante und die existierenden Impfstoffe weniger wirksam machen. Wegen Omikron forderte die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im EU-Parlament, Cavazzini, eine temporäre Freigabe der Patente für Corona-Impfstoffe. Der Zeitung "Die Welt" sagte die Grünen-Politikerin, das Beharren auf dem Patentschutz werfe auch Europa im Kampf gegen Covid zurück. Das Thema Patentfreigabe sollte am Dienstag die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation dominieren. Wegen der neuen Variante wurde sie aber auf unbestimmte Zeit verschoben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 11:00 Uhr