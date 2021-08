Etwa 80 Festnahmen bei erneuten Querdenker-Demos in Berlin

FC Bayern muss in der zweiter Rundes des DFB-Pokals nach Gladbach

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Union Berlin im ersten Sonntagsspiel des dritten Spieltags Mönchengladbach 2 zu 1 geschlagen. In der 2. Liga musste Jahn Regensburg die erste Saison-Niederlage hinnehmen. Die Oberpfälzer verloren auf St.Pauli mit 0:2. Die weiteren Ergebnisse: Paderborn - Dresden: 3 zu 0. Bremen - Rostock 3 zu 0. Und im DFB-Pokal wurden die Zweitrundenbegegnungen ausgelost: Augsburg ist in Bochum zu Gast, der FC Bayern spielt in Mönchengladbach, Jahn Regensburg tritt in Rostock an. Der TSV 1860 München muss gegen Schalke ran. Der 1. FC Nürnberg trifft auf den HSV. Und Dortmund empfängt den FC Ingolstadt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 19:00 Uhr