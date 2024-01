Etwa 4.000 Teilnehmer bei Demo gegen Rechts in Regensburg

Berlin: In ganz Deutschland gehen auch heute wieder Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. In München erwarten Einsatzkräfte bei der wohl größten Demonstration in Bayern mindestens 25.000 Teilnehmer. Sie beginnt in diesen Minuten. In Regensburg versammelten sich am Mittag ersten Schätzungen zufolge mindestens 4.000 Menschen in der Altstadt. Das Bündnis "Köln stellt sich quer" berichtet von 50.000 Teilnehmern an einem Demozug. In Bremen kamen laut Polizei mindestens 35.000 Menschen zur Kundgebung "Laut gegen rechts". In Berlin ist am Nachmittag ein Protest vor dem Bundestag geplant. Derweil sagte Außenministerin Baerbock auf dem Landesparteitag der Brandenburger Grünen in Potsdam, durch die Enthüllung über das Rechtsextremisten-Treffen in Potsdam sei jetzt für alle sichtbar, dass ein Teil der Gesellschaft diese komplett auf den Kopf stellen und das Grundgesetz aushebeln wolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 14:00 Uhr