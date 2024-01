Etwa 4.000 Teilnehmer bei Demo gegen Rechts in Regensburg

Berlin: Bundesweit wollen heute erneut Menschen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen, unter anderem in Berlin, Köln, Leipzig und Cottbus. Eine der größten Demonstrationen ist in München geplant. Sie beginnt um 14 Uhr. Die Polizei rechnet mit mindestens 25.000 Teilnehmern. In Regensburg hat die Demonstration bereits begonnen. Nach ersten Schätzungen haben sich dort mindestens 4.000 Menschen in der Altstadt versammelt. Auslöser der Proteste war der Bericht über ein Geheimtreffen, bei dem über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen worden sein soll. Laut der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Alabali-Radovan, denken viele Migranten nun darüber nach, wohin sie auswandern könnten. Sie sagte "Zeit Online", sie sei sicher, dass in beinahe jeder Familie darüber geredet werde. Alle Personen, egal ob mit arabischem oder europäischen Hintergrund, fühlten sich angegriffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 13:00 Uhr